زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط بيرو

أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 58 كيلومترا عن مدينة أوكسابامبا في بيرو.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق

40 كيلومترا.

وأكدت السلطات التركية أن زلزالًا ثانيًا وقع ،مساء اليوم الجمعة، في مياه بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد.

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وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ

التركية "آفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا.