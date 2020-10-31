اليمن تدين هجوم نيس الإرهابي بفرنسا

دانت وزارة الخارجية اليمنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأعمال الإجرامية لا تمت إلى أي دين بصلة، وتعد سلوكاً

منبوذا ومجرما في كافة القوانين والشرائع السماوية، وتتنافى تماما مع قيم الدين الإسلامي الحنيف".

وأكدت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

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وأكد مصدر بالشرطة الفرنسية ، اليوم الجمعة، أن

الشرطة ألقت القبض على رجل بعد أن هدد أفرادها بسكينين في ضاحية بجنوب غرب باريس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وفقًا لرويترز.

وأعلنت أجهزة الأمن في فرنسا، عن إجراء أجهزة الأمن الفرنسية تحقيقًا في إمكان وقوف شبكة كاملة وراء هجوم كنيسة مدينة نيس، جنوب فرنسا، أمس الخميس، الذي خلف 3 قتلى، وفقًا لروسيا اليوم.