الخارجية الأردنية تعزي تركيا بضحايا زلزال إزمير

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها في مقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي وقع عصر اليوم.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، ضيف الله علي الفايز، "تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، كما قدم

تعازي الأردن شعبا وحكومة، لأسر الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين".

وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي

اليونان.

Advertisements

وقالت السلطات التركية ، اليوم الجمعة، إن عدد مصابي الزلزال العنيف الذي وقع اليوم غربي البلاد وبلغت قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر ارتفع ليصل إلى 522 شخصا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن تركيا سجلت 114 هزة ارتدادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.0 درجات ضرب بحر إيجه، الفاصل ما بين تركيا واليونان.