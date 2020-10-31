شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محصلة ضحايا زلزال تركيا إلى 12 قتيلاً والان مع التفاصيل

الجمعة 30 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 438 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة مدينة إزمير غربي تركيا اليوم الجمعة.



وقال أردوغان في تصريحات متلفزة في إسطنبول: "من بين الجرحى، يخضع خمسة مواطنين لعمليات جراحية في حين تم إدخال ثمانية مواطنين آخرين إلى قسم العناية المركزة".

وأشار أردوغان إلى أن السلطات تستخدم "كل الوسائل المتاحة" لمساعدة المتضررين، مضيفا أن جهود الإنقاذ استمرت في ما مجموعه 17 مبنى متضرر في ثالث أكبر مدينة في تركيا.

وشكر أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى جانب قادة قطر وأذربيجان، الذين قال إنهم عرضوا عليه المساعدة في مكالمات هاتفية منفصلة.

وفي وقت لاحق، غرّد أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على ميتسوتاكيس، قائلاً:"إن إظهار جارين للتضامن في الأوقات الصعبة أكثرقيمة من أشياء كثيرة في الحياة"، وعرض أردوغان بدوره أيضاً تقديم مساعدةتركية لليونان.

ووقع الزلزال في الساعة 0301 مساء (1201 بتوقيت جرينتش) على عمق 5ر16 كيلومترا في منطقة سفيريهيسار بإزمير، مما أدى إلى ارتفاع منسوب البحر.

وتبع الزلزال 19 هزة ارتدادية، بحسب إدارة مواجهة الكوارث والطوارئ.

وقال حاكم إقليم إزمير ياووز سليم كوسجر ، إن أربعة مبانٍ على الأقل انهارت ، واجتاحت الشواطىء أمواج مد عاتية / تسونامى / على نطاق محدود في أعقاب الزلزال القوى الذي ضرب المدينة المطلة على بحر إيجه.

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وقال حاكم الإقليم إن جهود الإنقاذ جارية ، مضيفا أن السلطات تعتقد أن هناك المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وصرح كوسجر بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 70 ناجًيا حتى الآن ، مضيفًا أن عشرة مبانٍ تضررت وتميل إلى أحد جانبيها .

وذكرت قناة " تي آر تي " التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن إحدى الضحايا كانت امرأة على كرسي متحرك غرقت عندما داهمتها مياه أمواج البحر وقت وقوع الزلزال في منطقة سيفريهيسار.

وعرضت قناة " تي آر تي " لقطات للشوارع التي غمرتها المياه والسيارات والقوارب التي تم جرها بعيدًا وكذلك المطاعم وأماكن العمل التى تعرضت للدمار .

كما أظهرت عدة سيارات مدفونة تحت الأنقاض وانضم السكان المحليون إلى جهود الإنقاذ في مبنى منهار مكون من سبعة طوابق مكون من 21 شقة في منطقة بيراكلي.

وقالت القناة إنه تم إنقاذ امرأتين من الطابق العلوي. وشوهدت إحدى النساء ، التي كانت حول رأسها ضمادات ، وهي تعانق صديقة لها .

وأضافت أن استقبال الهواتف المحمولة توقف لفترة كما كان هناك ازدحام مروري نتيجة ذعر السائقين.

وحذرت إدارة مواجهة الكوارث والطوارئ السكان مطالبة إياهم بالابتعاد عنالمباني المتضررة وتجنب الازدحام وفصل الكهرباء وخدمات المرافق الأخرى لمنع نشوب حرائق .

وأوضحت القناة أن السكان شعروا بالزلزال في المدن القريبة وكذلك فياسطنبول ، أكبر مدن تركيا الواقعة على مسافة حوالي 540 كيلومترا إلىالشمال.

ويقع إقليم إزمير على خط صدع زلزالى نشط. وكان الصدع الزلزالي الرئيسيفي شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17000 شخص .