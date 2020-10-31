أمين الجامعة العربية: نهاية تركيا لن تكون طيبة لأنها تهدد دولة كبرى مثل فرنسا

الجمعة 30 أكتوبر 2020

ارشيفيه

هاجم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تركيا، مشيرا إلى أن نهايتها "لن تكون طيبة" لأنها تهدد دولة أوروبية كبرى مثل فرنسا، على حد تعبيره.



وقال أبو الغيط في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء، إن "تركيا تتدخل عسكريا ضد مصر، وفي سوريا، وفي العراق، وفي القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، وتصطدم باليونان وقبرص، وتتهجم على شرقي المتوسط في مناطق اكتشافات الغاز، إضافة إلى أنها تهدد دولة أوروبية كبيرة كفرنسا، وترسل مقاتلات لمناورات مع قبرص".

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وأضاف "هي على مشارف الدخول في مجموعة خلافات حادة مع أطراف إقليمية وعظمى كبرى، بدرجة لن ينتهي الأمر بها وقياداتها نهاية طيبة".

وقال إن "تدخلات تركيا في الإقليم العربي، مثل إيران حادة جدا"، داعيا إلى "شحذ الهمة العربية، لاتخاذ موقف ضد تصرفاتها في المنطقة".

وحمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، يوم الاثنين، اليونان وقبرص (الرومية) مسؤولية الوضع الحالي شرقي المتوسط، معتبرا أنهما تجاهلتا المقترحات التركية "البناءة".

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "اليونان وقبرص الرومية تتحملان مسؤولية الوضع الحالي شرقي المتوسط لتجاهلهما تحذيراتنا ومقترحاتنا البناءة منذ 2003"، على حد تعبيره.