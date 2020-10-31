شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يحمل أذربيجان وتركيا مسئولية فشل وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

الجمعة 30 أكتوبر 2020 ارشيفيه دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الولايات المتحدة لتسمية الجهة المسؤولة عن فشل وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، محملا أذربيجان وتركيا مسؤولية ذلك. وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، إن اتصالا هاتفيا جرى بين باشينيا ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، وأكد خلاله باشينيان إلى استحالة ضمان وقف إطلاق النار دون الإشارة إلى الجهة التي انتهكته، مشيراً إلى أن أذربيجان انتهكت اتفاقات حول وقف إطلاق النار 3 مرات.

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