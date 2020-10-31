شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 49 ألف إصابة و256 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أمس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفاة 36565 حالة وفاة.

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