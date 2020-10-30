بعد الخصاص..المركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس يدعو إلى التبرع بالدم

أعلن المركز الجهوي لتحاقن الدم، في مدينة فاس، اليوم الجمعة، عن تنظيم حملتين للتبرع بالدم، غدا السبت والأحد.

إعلان المركز الجهوي لتحاقن الدم المذكور، نظرا، بحسبه، للخصاص الذي يعرفه المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة فاس مكناس ونظرا لما تكتسيه هاته المادة الحيوية من أهمية قصوى، وكذا الطلب المتزايد عليها خصوصا في ظرفية العطل.

وفي هذا السياق، سيفتح المركز الجهوي لتحاقن الدم، أبوابه في وجه المتطوعين للتبرع بالدم يوم غد السبت بالمركز الصحي الحضري النرجس، وبالمركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس يوم 31 اكتوبر الجاري، أبتداءا من الساعة العاشرة صباحا وإلى حدود الثانية بعد الزوال.

وبين الفينة والأخرى، يدق المركز الوطني لتحاقن الدم، ناقوس الخطر بشأن حث المواطنين على التبرع بالدم.

قالت العمراوي ناجية، طبيبة ومسؤولة التواصل والتحسيس بالمركز الوطني لتحاقن بالدم، في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، أكياس الدم تتوزع على عدة مدن على الصعيد الوطني؛ لكن الخصاص الكبير يكون في مدن الدار البيضاء، الرباط، وطنجة وفاس ووجدة، لأن هذه المدن، بحسبها، تضم عددا هاما من المراكز الاستشفايية الجامعية، والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى عدد من المصحات؛ حيث احتياجات أكياس الدم تتراوح مابين 150 إلى 500 كيس بشكل يومي.