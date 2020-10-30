مغربي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

اختير اللاعبين المغربي محمد الزرفاني ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني في قسمه الثاني.

وسجل “موحا” هدف الفوز لفريقه ميرانديز في مبایاة ريال سرقسطة، خلال اخر محاولة من عمر المواجهة.

وسجل موحا هظفه الاول مع ميرانيز خلال الموسم الجاري بعدما التحقق بهذه قادما من الفريق الرديف للاسبانيول، علماء انهيار لعب كذلك للفريق الثاني لبرشلونة.

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