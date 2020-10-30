شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 90 ألف إصابة و1,055 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 90,155 إصابة جديدة و1,055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8,924,548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228,100 حالة وفاة.

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