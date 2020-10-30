شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 32 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل السودان 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 13الفا 804 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 837 حالة وفاة.

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