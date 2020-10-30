شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 1751 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 40352، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 625 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

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