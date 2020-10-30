اتهمت عشيرة بني كعب، الجمعة، رئيس البرلمان سابق سليم الجبوري والنائبة ناهدة الدايني بالضغط لاطلاق سراح شقيق منفذ حادثة المقدادية. وقال احد ابناء العشيرة في مقطع فيديو "اليوم تم القبض على شقيق منفذ حادثة المقدادية، وهناك ضغط على القوات الامنية من قبل ناهدة الدايني وسليم الجبوري لاطلاق سراحه". واضاف "سننظم انتفاضة اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بني كعب تتهم الجبوري والدايني بالضغط لاطلاق سراح شقيق منفذ حادثة المقدادية 'فيديو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.