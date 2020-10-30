القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيان مجموعة مينسك: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على عدم استهداف المدنيين وتبادل جثامين القتلى بيان مجموعة مينسك: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على عدم استهداف المدنيين وتبادل جثامين القتلى

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