يشعلها "كوربين".. تحذيرات من حرب أهلية بين "عمال بريطانيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث حزب العمال البريطاني أعضاءه على التوحد في مواجهة "معاداة السامية"، ودعا لتجنب "حرب أهلية" داخل الحزب عقب تعليق عضوية زعيمه السابق.

وصدر القرار بحق جيرمي كوربين عقب رفضه قبول نتائج تقرير صاغته "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" الرسمية جاء فيه أن مكتبه انتهك القانون في تعامله مع شكاوى قدمها أعضاء يهود.



ووصف الزعيم الجديد، كير ستارمر، صدور التقرير بأنه "يوم عار" لحزبه، وقال إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" حيال كوربين الذي اعتبر أن نقاد الحزب والإعلام بالغوا في وصف درجة معاداة السامية أثناء توليه قيادة الحزب.

وحاز ستارمر على دعم قوي من مجموعات يهودية داخل الحزب قدمت أدلة للجنة تظهر مجموعة كبيرة من الانتهاكات المعادية للسامية على الإنترنت، وفي اجتماعات حزبية خلال فترة قيادة كوربين، بينها تهديدات بالقتل صدرت عن منتمين للجناح اليساري في الحزب.

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وقال زعيم "الحركة العمالية اليهودية" المنتمية للحزب مايك كاتز إن قرار تعليق عضوية كوربين "شجاع وصائب" ووعد بالعمل مع ستارمر "وتجاوز تلك الفترة المخزية".

ويحاول حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تعميق الانقسامات داخل حزب العمال، إذ أشار إلى أن ستارمر شارك في حكومة الظل تحت قيادة كوربين أثناء وقوع الحوادث المعادية للسامية.

وتوعد جيرمي كوربين بالطعن بالقرار كما يعمل أنصاره على حشد صفوفهم، وبرمجت حركة "مومانتم" الداعمة له تظاهرة إلكترونية الجمعة ضد "الهجوم على اليسار" الذي أطلقه ستارمر.

وتراجعت نسب الدعم لحزب العمال تحت قيادة كوربين في الانتخابات الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول، واستثمر جونسون حينها في الخلافات الداخلية في صفوف غرمائه حول قضية بريكست.