سلطان زابن.. ذراع تجسس الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لطالما ظل سلطان زابن لسنوات يلعب بالظلام كذراع مهمة للجهاز الأمني الذي شيده خبراء إيران للحوثيين، قبل أن تفوح رائحة أعماله السوداء كرجل مهمات مشبوهة لزعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي. محرقة الحوثيين بصنعاء.. 100 قتيل وجريح بمعارك وغارات للتحالف بومبيو: هجمات الحوثي على السعودية تهدد أمن المنطقة

وتنامت خطورة "زابن" طيلة 3 أعوام حتى باتت مصدر قلق لدى مجلس الأمن باعتباره المسؤول الأول على سجون النساء بصنعاء والعقل الحوثي المدبر لجناح التجسس "الناعم" باستخدام الفتيات "الزينبيات" (شبكة استخباراتية).

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