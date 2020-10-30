بالصور.. "مدام توسو" يتخلص من ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة تبدو أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تخلص متحف الشمع المعروف بـ"مدام توسو" في برلين من تمثال دونالد ترامب

ترامب الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، ويحظى بشعبية كبيرة، دفعت المتحف الشمع فرع برلين لإقامة تمثال له.

وفيما بدا أيضا أنها إهانة أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم، ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه.





ووفقا لموقع "Stern"، فإن التعديل جرى الجمعة، حيث كان المجسم بجوار تماثيل رؤساء الولايات المتحدة الآخرين، رونالد ريغان وباراك أوباما، إلا أنه تمت إزالة تمثال ترامب.

وقالت مديرة التسويق في المتحف "ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة... نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري".

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ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأمريكيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

ويتم اختيار الشخصيات التي سيكون لها تماثيل شمعية في متحف مدام توسو بناء على طلب زوار المعرض.





القائمون على متحف "مدام توسو" لا يتسرعون في اختيار الشخصيات التي ستقام لها تماثيل في المتحف، فليس كل من يحظى بتأييد الكثير من الزوار يتم صناعة تمثال له على الفور.



