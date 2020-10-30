شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ فى "الصالون السياسى": لدينا حقيبة من التشريعات تمس المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، إنه فى عام 2020 أصبح تمكين الشباب واقع وأن الحلم أصبح حقيقة، مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هى الحالة الجديدة التى جمعت جميع الأطياف على أن تكون مصلحة الوطن هى الهدف، وأن شباب التنسيقية اجتمعوا فى دائرة واحدة تحت مظلة واحدة.

وأضاف تركى خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين الشباب يعطى شهادة ميلاد وأمل جديد، متابعا :"سر نجاح الشباب داخل التنسيقية إننا جميعنا خلف القيادة السياسية فى بناء البلد وأنهم جميعا يدا واحدة، وعندنا أمل نكون متواجدين وسط الناس، وفى الفترة القادمة علينا عبء ثقيل جدا فى مجلس الشيوخ، ولدينا حقيبة من التشريعات التى تمس المواطن، وتمثل قطاع كبير جدا من الشباب الذى يحلم أن يكون متواجدا".

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جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لفعاليات الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدير الجسلة ، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: «الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول»، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة.