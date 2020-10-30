شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى فى الصالون السياسى: مجلس النواب قدم أفضل أداء تشريعى فى تاريخ البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الخولى، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن البرلمان الحالى ظلم لأنه كان برلمانا تأسيسيا إضافة أنه برلمان انتقالى فى مرحلة انتقالية، وهو أكثر برلمان أنجز تشريعيا وأفضل أداء فى تاريخ البرلمان المصرى، متابعا :"أنا من الذين تقدموا باستجواب داخل البرلمان ولكن لم يكن مكتمل الأركان".

وأضاف طارق الخولى خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه شرف بعضوية لجنة العفو الرئاسى، وأن اللجنة نظرت فى أحوال عدد من المحبوسين فى قضايا وخرج عدد من المحبوسين، متابعا: "خرج المئات من الشباب من السجون بعمل لجنة العفو الرئاسى".

ولفت طارق الخولى إلى أن البرلمان الحالى واجه تحديات كبيرة وصعبة وأنه من البرلمانات التى أسست الدبلوماسية البرلمانية بشكل كبير، متابعا: "قمنا بمجهود كبير كان من شأنه تأسيس الدبلوماسية البرلمانية وتعظيم دورها فى مواجهة التحديات.

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ولفت إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ الجيزة، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الواقع رسالة عن شكل الممارسة السياسية ، موضحا أن السياسة مجال نناقش فيه كل قضايا الوطن مسلحين فيها بمناقشة متخصصة للقضايا .

وتابع إبراهيم الشهابى: "أريد دورا أكبر من البرلمان فى الرقابة، البرلمان القادم عليه مهام خطيرة، تأسيس أدبيات العمل السياسى تكون قائمه على الطرح والطرح الآخر، ونريد برلمان له دور رقابة كبير وتشريعية منضبط".

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لفعاليات الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدير الجسلة، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: «الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول»، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة.