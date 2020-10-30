شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى يكشف التحديات التى واجهت مجلس النواب الحالى: ظُلم إعلاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه فى عام 2015، كانت العملية الانتخابية صعبة، وفى نفس الوقت كانت قوية، وأن عدد المستقلين فى البرلمان أكبر من عدد الأحزاب، مضيفا أن مجلس النواب الحالى أغلبه من المستقلين.

وأضاف حسام الخولى خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب يعد من أهم المجالس الموجودة فى مصر لأنه تحمل أعباءً كبيرة فى إصدار القوانين والتشريعات، وجاء مجلس الشيوخ حتى يساعد مجلس النواب فى الدراسة، ومجلس النواب الحالى ظلم إعلاميا ومن جزء كبير من الشارع المصرى".

ومن جانبه، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين منصة للحوار والتواصل بين أطراف المشهد السياسى والأحزاب والسلطات، مضيفا أن الأحزاب السياسية اجزاء رئيسية من الدولة ولا تقل أهمية عن كل مقومات الدولة المصرية .

Advertisements وأضاف فريد زهران خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن الأحزاب فى التنسيقية هى العمود الفقرى والحوار هو الوسيلة لتحقيق أهداف التنسيقية، مشيرا إلى أن تطوير الحياة النيابية المصرية تبدأ بقبول البرلمان لاستجواب الأعضاء، متابعا :" تطوير الحياة النيابية معناه مناخ سياسى مختلف، ونحن فى حاجة لأن يكون هناك حياة نيابية ثرية، ومشيرا إلى أنه ليس من الممكن أن تتم انتخابات مجلس الشيوخ بدون ظهور أى شخص من المعارضة.

بدأت منذ قليل، الجلسة الثانية لفعاليات الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدير الجسلة ، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: «الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول»، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة.