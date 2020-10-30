شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم فى الصالون السياسى: التناغم بين مجلسى النواب والشيوخ يصب فى صالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يمارس دور أهدأ وأعمق فى المناقشات، مضيفا أن مجلس النواب بحكم تركيبته يشهد كثيرا من الجدل ولكن مجلس الشيوخ بما يضمه من حكماء وخبرات متنوعة و أحزاب سيكون ساحة للحوار.

وأضاف محمود مسلم خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس الشيوخ سيكون معمل لكل الأفكار سواء الأفكار التنمية والمشاكل ويستطيع مناقشتها بشكل أهدأ، مؤكدا أن التناغم ما بين مجلسى النواب والشيوخ سيكون فى صالح المواطن المصرى وفى صالح مصر.

وأشار محمود مسلم إلى أن قضية الوعى مازالت هى الحاكمة وأنه كنائب سيتبنى هذه القضية لأنه لن يكون هناك استقرار أو تنمية بدون وعى، موضحا أن الشارع المصرى خلال العشر سنوات الماضية وصل لدرجة الوعى بشكل كبير ونحتاج لبذل المزيد من الجهد بشأن الوعى، لأن الوعى هو الضمان للاستقرار.

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وكانت قد بدأت منذ قليل، الجلسة الثانية لفعاليات الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدير الجسلة ، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: «الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول»، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة.