شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الوطنية للانتخابات يكشف خلال "الصالون السياسى" طرق قيد الناخبين فى قاعدة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار ياسر السيد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية فى نظر الكثير من المواطنين هى اليومين الخاصين بعملية الاقتراع وإعلان النتيجة، ولكن هى غير ذلك حيث تمر بمراحل عدة، ويتم التحضير للعملية الانتخابية منذ فترة طويلة.

وأضاف ياسر السيد خلال كلمة له فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة أنشأت بموجب قانون ولا تعمل إلا بموجب القانون و أن العمليات الانتخابية هى عمليات كثيرة والتجهيز لها يمر بمراحل طويلة.

وأشار المستشار ياسر السيد إلى أن قاعدة بيانات الناخبين قبل عام ٢٠١١ كان يتم معرفتها عن طريق شيوخ النواحى وأنه فى عام ٢٠١١ تم الاتجاه أن يتم الاعتماد فى قاعد بيانات الناخبين على الرقم القومى، مؤكدا أن قاعدة البيانات تخص مجموعة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، متابعا :" فيه نصوص حاكمة لتأييد المواطنين فى قاعدة بيانات الناخبين من بينها أن كل من بلغ 18 عاما يتم قيده تلقائيا، وقاعدة بيانات الناخبين تضم كل من بلغ ١٨ عاما دون أن يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، أى قاعدة تتطور مع تطور الزمن وتنقيتها يحتاج إلى وقت، قيد الناخبين وتنقيته عمليات معقدة".

ونوه المستشار ياسر السيد إلى أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين، موضحا أنه يتم توزيع الناخبين حسب محل سكنه ويتم معرفة ذلك من خلال الرقم القومى، موضحا أن هناك عددا من الجهات تتعاون مع الهيئة لتنقية وإعداد كشوف الناخبين من بينها وزارة العدل والنيابة العامة .

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بدأت منذ قليل، الجلسة الثانية لفعاليات الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدير الجسلة ، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: «الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول»، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة.