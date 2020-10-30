فرنسا تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و256 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و256 حالة وفاة.
وارتفع المعدل اليومي لإصابات كورونا في فرنسا الجمعة مقارنة بيوم الخميس، حين تم تسجيل 47637 إصابة بكورونا، لكنه أدنى من المستوى القياسي المسجل يوم الأحد الماضي، حين كان أكثر من 52 ألف حالة حسبما ذكرت قناة (فرانس- 24) اليوم الجمعة.
ووصلت نسبة الاختبارات الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا إلى 20% مقابل 19.4% يوم الخميس.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا مليونا و331 ألفا و984 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 36565 شخصا.
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