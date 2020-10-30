عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 9 ملايين شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 9 ملايين و7 آلاف و298 حالة على الأقل.
وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 229 ألف و293 شخص.
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