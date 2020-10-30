​"خطر على المواطنين".. برلماني يطالب بنقل مقلب قمامة أبو زعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد باقتراح برغبة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزيرة الصحة، ومحافظة القليوبية، بشأن رغبة أهالي مركز شبين القناطر ومركز شرطة الخانكة وعرب الصوالحة وجهينة والعليقات ومساكن ورش أبو زعبل، في نقل مقلب القمامة والمخلفات الموجود بمنطقة "مساكن أبو زعبل" مركز الخانكة، خارج المحافظة.

وأوضح الهضيبي في بيان له اليوم، أن المقلب تسبب في ضرر كبير، خاصة وأنه يدفن فيه مخلفات المحافظة بالكامل ويتم حرقها بأسلوب غير علمي وغير صحي، ما أصاب أهالي المنطقة التي يتجاوز عددهم عن مليون نسمة بالعديد من الأمراض كالربو والالتهاب السحائي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المواطنين يلتمسون نقل المقلب العمومي للقمامة والمخلفات إلى منطقة صحراوية بالعاشر من رمضان مخصصة ومعالجة لتلك المخلفات وفقًا للمواصفات العالمية.