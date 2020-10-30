الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بتخريج 148 من حملة ماجستير معهد الإنتاجية والجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الجمعة، بتخريج 148 خريجًا من الحاصلين على ماجستير معهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية.
وأقيم الحفل بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.
وأشاد عبدالغفار بالمستوى المتقدم لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإمكانياتهم المتميزة، ما يعكس مدى تطور هذا الصرح العلمي العربي.
وأضاف أن الأكاديمية صرح شامخ من صروح العلم والمعرفة، وحققت خطوات هامة نحو بناء منظومة تعليمية متطورة لتلبية الاحتياجات مع التطورات في النظام التعليمي.
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