مصرع طالب صدمه جرار زراعي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي، اليوم الجمعة، بسمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول "أحمد. ف. ع" 17عامًا، طالب، مقيم عزبة الصعايدة جثة هامدة.

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انتقل الرائد حسام الريدي رئيس مباحث المركز على رأس قوة من رجال الشرطة، وتبين من التحريات، وسؤال الشهود قرر أنه أثناء عبور المتوفي الطريق بالقرب من مدخل القرية صدمه جرار زراعي بدون لوحات معدنية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف داخلي، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.