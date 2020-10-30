وزير الداخليّة الفرنسيّة يتوقّع المزيد من الهجمات الإرهابيّة في بلاده

قال وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد درمانان إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال فترة القادمة.
وأضاف وزير الداخلية في تصريح اليوم الجمعة، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.
وقال إن بلاده "في حرب في مواجهة عدو خارجي وداخلي وفي مواجهة الإيديولوجيا الإسلاموية ... فرنسا باتت هدفا في العالم".
رويترز
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