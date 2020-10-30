ارتفاع عدد مصابي زلزال تركيا إلى 522 شخصا

قالت السلطات التركية ، اليوم الجمعة، إن عدد مصابي الزلزال العنيف الذي وقع اليوم غربي البلاد وبلغت قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر ارتفع ليصل إلى 522 شخصا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن تركيا سجلت 114 هزة ارتدادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.0 درجات ضرب بحر إيجه، الفاصل ما بين تركيا واليونان.

Advertisements

وخصصت وزارة الدفاع التركية، مروحيتين للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بولاية إزمير، غربي البلاد، عقب تعرضها لزلزال خلف

6 قتلى وعشرات الجرحى.

وذكرت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أنها "شكلت خلية أزمة بسبب الزلزال، والتي كلفت بدورها مروحيتين للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بإزمير".

وأضافت: "قررت خلية الأزمة تنظيم 3 رحلات عبر طائرات نقل تابعة للقوات المسلحة، لنقل طواقم البحث والإنقاذ إلى إزمير،

من ولايات أنقرة وأرضروم وديار بكر".