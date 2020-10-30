المغرب يضم 12 ألف لاجئ ينحدرون من 40 بلدا حول العالم

كشفت معطيات حديثة نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة الرباط، بأن المغرب يضم على ترابه حوالي 12 ألف لاجئ وطالب لجوء، ينحدرون من 40 بلدا حول العالم.

وذكرت المفوضية، أن "المغرب يعد بلد عبور واستقبال، حيث يصل عدد اللاجئين الذين يستقبلهم إلى 7561، فيما يصل عدد طالبي اللجوء إلى 4399

شخصا".

وتضم القائمة اللاجئين من سوريا واليمن وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية وبلدان أخرى.

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وأكدت المفوضية أن المبالغ المخصصة لتمويل عملياتها في المغرب لعام 2020 وصلت إلى 8.5 مليون دولار، ومنذ بداية الأزمة الصحية بسبب "كوفيد-19"، عملت مع

شركائها على ضمان استمرار الخدمات حضوريا وعن بعد بالنسبة لجميع اللاجئين.

وعلى مستوى التعليم، أوردت المفوضية أنه بفضل برنامج دعم التعليم تم تسجيل 90% من الأطفال اللاجئين في المدارس الابتدائية خلال العام الحالي.

وشددت المفوضية على أنها تعمل على ضمان إيجاد حلول دائمة لبعض اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ساهمت في عام 2019 في إعادة توطين 102 لاجئ في بلدان أخرى، مثل كندا وأمريكا والسويد وفرنسا.