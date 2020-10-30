أعلنت السلطات البريطانية ،اليوم الجمعة، عن فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة للإنفلونزا، للحفاظ على الإمدادات لفائدة المرضى الموجودين في البلاد.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "هذا الإجراء سيحمي إمداداتنا في إطار خططنا للتزويد بـ30مليونا من هذه اللقاحات قبل حلول الشتاء".
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الطلب العالمي للقاحات الإنفلونزا شهد زيادة في خضم جائحة "كوفيد-19".
ويعتقد الخبراء أن زيادة التطعيمات ضد الإنفلونزا ستساعدفي تقليل دخول المستشفى والضغط على المؤسسات الصحية نتيجة للإنفلونزا هذا الشتاء.
وعلى الرغم من أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع "كوفيد-19"، فإن كلا هذين الفيروسين لهما تأثير على الجهاز التنفسي، لذا إذا كان بالإمكان منع الإنفلونزا، فقد يكون ذلك مفيدا للغاية للصحة العامة بما في ذلك جهاز المناعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية تفرض قيودا على صادرات لقاح الإنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.