الصحة العالمية: التصويت المبكر في الولايات المتحدة جرى بعناية فائقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الجمعة، إشادتها بعملية التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان: "يبدو أن عملية التصويت المبكر في الولايات المتحدة جرت بعناية فائقة وتخطيط حذر، لقد تمت إدارتها بشكل جيد

جدا".

وتجاوز عدد الأمريكيين الذين صوتوا ضمن الاقتراع المبكر بالانتخابات الرئاسية حاجز الـ80 مليونا، في رقم قياسي غير مسبوق.

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ووفق صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، تعتبر هذه النسبة أكثر من نصف إجمالي الأصوات التي تم فرزها بالانتخابات العامة في 2016،

فيما يتوقع خبراء معدلات إقبال تاريخية في هذه الدورة.

وأعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية دولية تثير القلق، وحثت البلدان على التركيز على جهود الاستجابة المبنية على الدروس المستفادة والعلم القوي.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة الخامس، في جنيف برئاسة البروفيسور ديدييه هوسين، لتقييم تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد وتقديم توصياتها.