1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية ، اليوم الجمعة، 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 79529.
كما أفادت الوزارة عن تسجيل 15 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس إلى 625.
حذر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، من تفشي الموجة الثانية من فيروس كوروناالمستجد في البلاد، وليس هناك من أسرة عناية متاحة" في المستشفيات، وفقًا لروسيا اليوم.
ودعا حسن، النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص، من دون استثناء، الى "الاستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة لمجتمعنا ومواطنينا"، مبينا أن "برنامجالتوأمة بين أحد عشر مستشفى حكوميا، يستكمل تقديم الدعم لهذه المستشفيات، وبموجبه ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني، لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب".
وتمنى الوزير على "المرجعيات الحكومية ذات الصلة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها".
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