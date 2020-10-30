53 وفاة و3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 53 حالة وفاة ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 215 ألفا و294 ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 3625،

فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 177 ألفا و925 .

وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3090029 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى

الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

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وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3625 حالة.

وتم التأكد من 3014 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 177925.

وتهيب وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.