أتراك يقتحمون كنيسة في فيينا ويقومون بأعمال شغب

اقتحم 30 شابا تركيا كنيسة أنطون في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا ، اليوم الجمعة، وهم يرددون هتافات عنصرية وقاموا بأعمال شغب داخل الكنيسة.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، إن الحادث لم يسفر عن

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أي أضرار، وقد هرب الشباب فور وصول الشرطة بعد بلاغ من كاهن الكنيسة.

وأشارت إلى أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب تولى فورا

التحقيق في القضية، وقد قامت الشرطة بفحص 10 من المراهقين وتمكنت أيضًا من تحديد هويتهم.

يشار إلى أن الشرطة النمساوية ترجح أن تكون هذه المجموعة من العناصر التركية المتطرفة التي نفذت أعمال شغب سابقة في نفس المنطقة قبل شهور.