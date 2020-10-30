عاجل-السراج : أعلن تراجعي عن الاستقالة التي كنت أنوي التقدم بها نهاية أكتوبر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تراجعه عن الاستقالة قائلا : "تراجعت عن الاستقالة التي كنت أنويها نهاية أكتوبر الجاري استجابة للطلبات الملحة الداخلية والخارجية ولكي لا يحدث فراغا سياسيا"



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