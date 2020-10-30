- 1/2
- 2/2
ولاية أيدن التركية
زلزال ثان ضرب الدولة التركية التي تواجه منذ ساعات آثارا بالغة لمخلفات زلزال ولاية إزمير الذي ضرب بقوة 6.6 والذي أدى إلى انهيار عشرات المباني ووفاة 4 أشخاص وفقدان العديد من السكان تحت الأنقاض.
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، اليوم الجمعة، حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غرب البلاد.
وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.
وقالت ”آفاد“ عبر موقعها الإلكتروني، إن زلزالًا ثانيًا بقوة 5.1 درجة وقع قرب قضاء ”قوش أداسي“ في آيدن.
وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 18:14 (15:14 تغ)، على عمق 7.73 كيلومتر، ومسافة 20.3 كيلومتر عن ”قوش أداسي“.
وشعر بالزلزال سكان ولايات: بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك، غرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال ثان في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.