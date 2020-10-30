الصويري يرد على انتقادات مشاركته في “ذا فويس”: لا زلت أتعلم.. ولم أتلق المال مقابل المشاركة

رد الفنان عبد الرحيم الصويري، على انتقادات الجمهور بخصوص مشاركته في برنامج “ذا فويس سينيور”، معتبرها أنها تجربة تضاف لمساره، وتمنح شهرة عربية.

ونفى الصويري أن تكون مشاركته في البرنامج من أجل المال، نافيا أن يكون قد تلقى مقابلا ماديا جراء ظهوره في البرنامج، بإستثناء هدية تذكارية تسلمها من فريق إعداده.

وأضاف الصويري في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع “اليوم 24″، تعليقا على ردود أفعال فئة من الجمهور رفضت مشاركته في برنامج ذا فويس سينيور، أنه يعتبر نفسه لا زال يتعلم، وهو ما لا يمنعه من خوض هذه التجربة.

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وزاد الصويري أن طاقم “ذا فويس سينيور”، تعامل معه بحرفية وتقدير كبير، وحضي رفقة باقي المشاركين بمعاملة راقية، أكدت له أنه أصاب بقرار مشاركته.

وعن اختياره لفريق نجوى كرم، فسر الصويري أن ذلك جاء بعد انضمام الفنانة المغربية سعاد حسن لفريق الديفا سميرة سعيد، بغية خلق جو من المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عاملته معاملة وصفها بالرائعة، حيث أكدت أنها بجانبه طيلة فترات البرنامج، مخبرة إياه بعدم التردد في اللجوء أي شيء احتاجه.

وخطف الفنان المغربي عبد الرحيم الصوري الأضواء في مرحلة “الصوت بس” خلال مشاركته في برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس سينيور”، إذ نال الصويري الإشادة والثناء من كل أعضاء لجنة التحكيم الذي منحوه فرصة الانضمام لفرقهم وإكمال مسيرته في البرنامج رفقتهم، لكنه فضل الفنانة اللبنانية نجوى كرم.