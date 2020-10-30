المغرب الفاسي “يتعاقد” مع الحارس مجيد والمدافع اكردوم

أعلن فريق المغرب الرياضي الفاسي عن تعاقده، بشكل رسمي، مع المدافع يوسف اكردوم بعقد احترافي يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر قادماً إليه من فريق الدفاع الحسني الجديدي.

واستهل اكردوم مساره الرياضي رفقة الرشاد البرنوصي قبل أن يلتحق بفريق الدفاع الحسني الجديدي. وإلتحق الحارس أيمن مجيد بصفة رسمية بنادي المغرب الرياضي الفاسي قادماً إليه من فريق الفتح الرباطي بعقد احترافي يمتد لثلاث مواسم. ويراهن المغرب الفاسي علی التعاقد مع لاعبين مجربين بعد عودته الی البطولة الاحترافية رفقة شباب المحمدية بعد سنوات ببطولة القسم الثاني.

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