تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال “إزمير” إلى 12 قتيلا و419 جريحا

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب، ظهر اليوم الجمعة، غرب تركيا، ولاسيما ولاية إزمير، إلى 12 قتيلا و419.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة جراء الزلزال، الذي هز منطقة بحر إيجة، مخلفا أيضا قتيلان باليونان.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تخصيص مروحيات وطائرات للمساعدة في عمليات الإنقاذ التي ما تزال متواصلة.

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بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تسخير الحكومة كافة إمكانياتها لتضميد جراح أهالي إزمير في أسرع وقت والتضامن معهم.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن مواطنين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض في منطقة بايراكلي التي تعتبر الأشد تعرضا لأضرار الزلزال الجديد، مشيرة إلى أن مياه البحر غمرت بعض شوارع المدينة بسبب المد الذي حصل عقب الزلزال.

وقد شعر السكان بالزلزال في ولايات إسطنبول وبورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غرب البلاد.