كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3985 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1377 حالة، من بينها 1072 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 584 حالة جديدة، منها 198 حالة بسلا. وبجهة الشرق، سجلت 330 حالة، منها 184 حالة بوجدة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 180 حالة، منها 119 بمراكش. Advertisements وبجهة سوس ماسة، سجلت 253 حالة، منها 134 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 176 حالة، منها 45 حالة بطنجة. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 156 حالة، من بينها 63 ببني ملال. وبجهة فاس مكناس سجلت 88 حالة، ثم 63 حالة بدرعة تافلالات، ثم 31 بكلميم واد نون، ثم 18 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3256 بكورونا.. 70% منها في ثلاث جهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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