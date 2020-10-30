شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط ويتكبد خسائر للشهر الثاني والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ومنيت بخسائر للشهر الثاني على التوالي إذ تتأجج المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة.

هبط خام برنت 19 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة.

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حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم وأغلق عقد يناير منخفضا 32 سنتا.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو أمس الخميس عندما سجل 34.92 دولار.

وتراجع غرب تكساس 11 بالمائة على مدار الشهر، بينما فقد برنت عشرة بالمائة.