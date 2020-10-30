شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: يجب استخدام فحوص كورونا في السفر بشكل أوسع والان نبدء بالتفاصيل
وفي وقت سابق، أوضح مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة أن السفر الآن "آمن نسبيا" وينطوي على مخاطرة "أقل نسبيا".
وقال أيضا إنه من الصعب القيام بأي نشاط علمي حول أصل الفيروس الذي رُصد لأول مرة في الصين في ديسمبر في مناخ "مسموم سياسيا".
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