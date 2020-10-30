الارشيف / اخبار العالم

منظمة الصحة: يجب استخدام فحوص كورونا في السفر بشكل أوسع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: يجب استخدام فحوص في السفر بشكل أوسع والان نبدء بالتفاصيل

قال ديدييه حسين رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنه يجب استخدام فحوص كوفيد-19 في السفر الدولي على نطاق أوسع من عمليات الحجر الطبي.

وفي وقت سابق، أوضح مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة أن السفر الآن "آمن نسبيا" وينطوي على مخاطرة "أقل نسبيا".

وقال أيضا إنه من الصعب القيام بأي نشاط علمي حول أصل الفيروس الذي رُصد لأول مرة في الصين في ديسمبر في مناخ "مسموم سياسيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: يجب استخدام فحوص كورونا في السفر بشكل أوسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا