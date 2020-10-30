شكرا لقرائتكم خبر عن 504 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 وفيات جديدة بفيروس " كورونا "، ليرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 553 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أنه سُجل 504 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 64741 إصابة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 57234 حالة.

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