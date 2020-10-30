التطبيعية ترفض طلب تأجيل مباراة النجف ونفط الوسط

وكان نادي نفط الوسط قد قدم طلباً رسمياً للهيئة التطبيعية، بتأجيل مباراة الفريق المقرر اقامتها على ملعب كربلاء الدولي يوم غد السبت.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان في حديث للسومرية نيوز ان "التطبيعية تلقت طلباً رسمياً من نادي نفط الوسط بتأجيل مباراة فريقها امام النجف بوم غد السبت".



واوضح ان "التطبيعية، رفضت طلب نفط الوسط، حيث ستقام المباراة في موعدها المحدد عند الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي".

وكان من المفترض ان تقام المباراة على ملعب النجف اليوم الجمعة، لكن التطبيعية اصدرت تنويهاً يوم امس بنقل المباراة الى ملعب كربلاء الدولي واقامة المباراة يوم غدٍ السبت.

الا ان ما حدث اليوم، هو حضور فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب فإن النجف يعتبر نفسه كاسباَ للنقاط الثلاث.



وبحسب المصادر فإن نادي النجف لن يذهب إلى كربلاء غداَ لمواجهة نفط الوسط وسيعتمد على تبليغ الاتحاد الأول بخوض المباراة في ملعبه.