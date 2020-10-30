2020-10-30 | 20:24
357 مشاهدة
وقال رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان في حديث للسومرية نيوز ان "التطبيعية تلقت طلباً رسمياً من نادي نفط الوسط بتأجيل مباراة فريقها امام النجف بوم غد السبت".
واوضح ان "التطبيعية، رفضت طلب نفط الوسط، حيث ستقام المباراة في موعدها المحدد عند الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي".
وكان من المفترض ان تقام المباراة على ملعب النجف اليوم الجمعة، لكن التطبيعية اصدرت تنويهاً يوم امس بنقل المباراة الى ملعب كربلاء الدولي واقامة المباراة يوم غدٍ السبت.
الا ان ما حدث اليوم، هو حضور فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب فإن النجف يعتبر نفسه كاسباَ للنقاط الثلاث.
وبحسب المصادر فإن نادي النجف لن يذهب إلى كربلاء غداَ لمواجهة نفط الوسط وسيعتمد على تبليغ الاتحاد الأول بخوض المباراة في ملعبه.
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية ترفض طلب تأجيل مباراة النجف ونفط الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.