حبيب نورمحمدوف يهاجم ماكرون

2020-10-30 | 19:52
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وكتب نورمحمدوف على إنستغرام، مرفقا تعليقه بصوره لماكرون: "نحن المسلمون، نحب نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأطفالنا وزوجاتنا وجميع المقربين من قلوبنا. صدقوني، هذه الاستفزازات سوف يتحملون عواقبها".
ودعا المتظاهرون إلى احترام الأديان ونبذ العنصرية والتطرف في وقت رددوا فيه هتافات دعوا فيها الرئيس ماكرون للاعتذار عن ما بدر منه. واستنكر المشاركون تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر المحتجون أن تصريحات ماكرون تندرج في إطار نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب والأديان.
وكان الرئيس ماكرون قد قال في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: " إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية"، ما أثار موجة الغضب في العالم الإسلامي وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
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