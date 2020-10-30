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حبيب نورمحمدوف يهاجم ماكرون

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2020-10-30 | 19:52

حبيب نورمحمدوف يهاجم ماكرون

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انضم بطل العالم الروسي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، "يو إف سي"، حبيب نور محمدوف، إلى الذين انتقدوا بشدة كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين، ورأوا أنهم "تحت شعار حرية التعبير يهينون مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مؤمن ومسلم".

وكتب نورمحمدوف على إنستغرام، مرفقا تعليقه بصوره لماكرون: "نحن المسلمون، نحب نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأطفالنا وزوجاتنا وجميع المقربين من قلوبنا. صدقوني، هذه الاستفزازات سوف يتحملون عواقبها".

ويذكر أن عددا من الدول الإسلامية شهدت حملة مقاطعة للبضائع الفرنسية ومظاهرات منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي حول الإسلام والرسوم المسيئة للنبي محمد.

ودعا المتظاهرون إلى احترام الأديان ونبذ العنصرية والتطرف في وقت رددوا فيه هتافات دعوا فيها الرئيس ماكرون للاعتذار عن ما بدر منه. واستنكر المشاركون تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر المحتجون أن تصريحات ماكرون تندرج في إطار نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب والأديان.


وكان الرئيس ماكرون قد قال في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: " إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية"، ما أثار موجة الغضب في العالم الإسلامي وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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