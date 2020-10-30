الشرطة يحقق فوزه الاول بالدوري الممتاز من بوابة بغداد

وسيطر فريق القيثارة الخضراء على مجريات المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق المحترف النيجيري كريستيان اوساغونا.

وفي الشوط الثاني واصل الشرطة اندفاعه الى الامام ونجح في اضافة الهدف الثاني، الذي حمل توقيع علي فائز في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.



الفوز اوصل رصيد الشرطة الى النقطة الرابعة، بينما توقف رصيد بغداد من دون نقاط.