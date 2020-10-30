شكرا لقرائتكم خبر عن الديكتاتور يخسر.. حملات المقاطعة الشعبية تكبد تركيا خسائر اقتصادية فادحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دأب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على مواصلة الخطابات العدائية والهجوم المستمر، ضد الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية، طوال الفترة الماضية، وهو ما رد عليه الشعب السعودى، بتدشين حملة موسعة لمقاطعة المنتجات التركية، والتى لاقت انتشارا كبيرة على جميع الأصعدة الدولية، ودعم تفاعل كبير من الدول الأخرى.

وكشف تقرير بالفيديو أن أردوغان ودولته يشهدان خسارة كبيرة جدا في الاقتصاد بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، وخاصة أن السعودية كانت في المرتبة 15 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، وبعد ارتفاع النبرة العدائية لأردوغان انخفضت إلى النسبة بشكل كبير، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد التركي.

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وتابع التقرير أنه تراجعت واردات السعودية من تركيا إلى 1،91 مليار دولار فقط، وهو تراجع غير مسبوق كشف نجاح حملات المقاطعة العربية ضد المنتجات التركية، حيث شهدت هذه الحملة تفاعلا كبيرا على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتسبب ذلك فى خسائر بالجملة فى العديد من القطاعات التركية، وتسببت أيضا فى انهيار الليرة التركية.