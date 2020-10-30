“شفاء كريستيانو رونالدو من فيروس “كورونا

أعلن فريق السيدة العجوز يوفنتوس شفاء نجمه الأول كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته سلبية. وكان الدون يخضع للحجر الصحي منذ إعلان إصابته بالفيروس لما كان يتواجد رفقة منتخبه البرتغال، مما جعله يغيب عن أربع مقابلات مع فريقه، وكذا غيابه عن قمة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.

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