تعيين المغرب في المجموعة الاستشارية الأممية لصندوق الاستجابة للطوارئ

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه تم تعيين المغرب عضوا في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت خلال دورتها الستون، رفع الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ الحالي إلى مستوى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بإضافة عنصر لتقديم المنح يستند إلى التبرعات. وقررت إنشاء مجموعة استشارية، تكون بمثابة هيئة مستقلة، تقدم المشورة إلى الأمين العام بشأن مسألة استخدام الصندوق وأثره.

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